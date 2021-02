Vakcína Pfizeru/BioNTechu má v praxi účinnost 94 procent

Očkování v Izraeli prokázalo, že vakcína od společností Pfizer a BioNTech je účinná z 94 procent proti propuknutí nemoci covid-19 s příznaky. Ukázala to studie, do níž bylo zahrnuto 1,2 milionu lidí očkovaných v židovském státě. Materiál zveřejněný v časopisu New Englad Journal of Medicine byl podroben oponentuře.