V Jemenu zabíjely balistické rakety

Boje v Maríbu jsou další etapou války, která v nejchudší arabské zemi vypukla poté, co se Húsíové v roce 2014 zmocnili hlavního města Saná, odkud vyhnali mezinárodně uznanou vládu. Když začátkem roku 2015 postoupili k Adenu, prezident uprchl Abd Rabú Mansúr Hádí utekl do Saúdské Arábie. Ta se v březnu 2015 postavila do čela mezinárodní arabské vojenská koalice, povstalce se jí však navzdory nevybíravým náletům a bombardování nemocnic nebo pohřbů porazit nepodařilo. Húsíové naopak vypalovaly rakety a drony na Saúdskou Arábii.