USA v Iráku zůstanou. Ale už jen jako poradci

Spojené státy a Irák v těchto dnech dojednávají podobu společné dohody, podle níž by se nynější bojová mise americké armády v Iráku oficiálně přeměnila na čistě poradní a podpůrnou do konce letošního roku. S odkazem na nejmenované zdroje seznámené se situací to napsal server Politico, podle nějž dohodu představí prezident USA Joe Biden společně s iráckým premiérem Mustafou Kázimím po pondělním setkání v Bílém domě.