USA se vrátí k jaderné dohodě s Íránem, ten ji musí plnit

Teherán by podle signatářů měl využít šance na možný návrat Spojených států k dohodě z roku 2015. „Naléháme na (íránského) prezidenta (Ebrahíma) Raísího, aby využil této příležitosti a jednal v dobrém úmyslu, aby rozhovory mohly rychle dospět k výsledku. Je to jediný bezpečný způsob, jak předejít nebezpečné eskalaci, která by nebyla v zájmu žádné země," uvedli signatáři výzvy.

„Vítáme jasný závazek prezidenta, že se USA vrátí plně k dodržování dohody JCPOA (o íránském jaderném programu) a bude ji naplňovat tak dlouho, jak to bude dělat Írán,“ stojí v prohlášení. To má vyvrátit hlavní íránskou obavu, že by USA zase mohly od dohody jednostranně odstoupit.

Závazek naznačuje, že USA chtějí nastolit pozitivnější atmosféru před obnovením jednání o íránském jaderném programu ve Vídni, k němuž by mělo dojít v listopadu. Už se uskutečnilo šest kol jednání, ale pak byla přerušena v červnu, když byl v Íránu zvolen nový prezident.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken dodal, že USA postupují zcela v souladu s Německem, Británií a Francií, aby dosáhly toho, že Írán bude opět plnit podmínky JCPOA. „Opravdu to závisí na tom, zda to Írán bere vážně. Ještě ale nevíme, jestli je Írán ochotný se vrátit k tomu, aby se smysluplně zapojil. Pokud ne, pokud by nechtěl, tak budeme společně hledat všechny možnosti, jak se s tímto problémem vypořádat.“

Írán jednat nechce

Íránský ministr zahraničí Hossein Amir Abdulllahian však řekl, že jakákoli jednání nejsou potřeba, protože stačí, když se USA vrátí k dohodě a zruší sankce. To ovšem neřeší otázku, co se stane s množstvím íránského uranu obohaceného nad limit.

Společné prohlášení navíc nepožaduje po Íránu, aby se součástí jednání o jaderném programu stala i jednání o tom, jak Teherán destabilizuje oblast Blízkého východu.

Když Spojené státy vypověděly dohodu a zbylí signatáři nebyli schopni najít způsob, jak plně obejít americké sankce, Írán začal postupně dohodu porušovat, začal obohacovat větší množství uranu a vyšší stupeň, než mu povolovala JCPOA.