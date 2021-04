Turecku se epidemie vymkla z ruky, zavádí úplný lockdown

Postup obyvatel kritizoval profesor Mustafa Neci İlhan: „Toto není čas dovolené. Lidé by se na lockdown neměli dívat jako na příležitost jet na své letní byty nebo do turistických středisek. To může jen zvýšit počet nakažených.“ İlhan zdůraznil, že částečný lockdown zavedený během dubna už začal přinášet výsledky a že dopad úplné uzávěry bude vidět za čtrnáct dní.