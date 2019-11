Turecko v pondělí začne posílat zajaté bojovníky IS zpátky do jejich zemí

Turecko poté, co před měsícem vtrhlo do severní Sýrie, musí nyní střežit věznice a tábory s členy Islámského státu, které do té doby kontrolovaly kurdské milice. V táborech se zadrženými se nachází až 11 000 bojovníků IS.

„Říkáme jim: tyto lidi vrátíme a začneme s tím v pondělí,” řekl ministr podle agentury Anadolu, aniž by upřesnil, jak bude vracení probíhat.

Nemají tam občanství? Nezájem

Turecko tento týden opakovaně hrozilo, že vrátí do zemí původu zahraniční bojovníky Islámského státu. A udělá to i u těch, které země původu zbavily občanství.

„Ti, kteří jsou v našich rukou, pošleme zpět,“ řekl Soylu. Zmínil i odpor evropských zemí. „Svět teď přišel s novou metodou, zbavuje je občanství. Říkají, že by měli být souzeni tam, kde byli dopadeni. Domnívám se, že je to nová forma mezinárodního práva. Pro nás to není přijatelné. Příslušníky Islámského státu, kteří jsou v našich rukou, pošleme zpátky do jejich zemí, ať je zbavují občanství, nebo ne.“

„Nejsme hotel pro členy Daíše,“ řekl ještě ministr, přičemž použil arabský akronym Islámského státu.

Turecká analogie

Ministr si v této souvislosti stěžoval na údajný dvojí metr Evropy: „Rád bych se zeptal, proč ti, kteří říkají, že by se neměli členové Daíše vracet do evropských zemí, ze kterých přišli, odmítají vydat Ferhiyi Erdalovou, když má být zločin vyšetřován a posuzován tam, kde byl spáchán.“

Erdalová je členkou levicové Revoluční strany lidového osvobození (DHKP-C), kterou Turecko považuje za teroristickou. Žena je podezřelá z přípravy vraždy známého tureckého podnikatele Özdemira Sabanciho, který byl zastřelen v roce 1996. Zabili ho vrazi najatí zřejmě DHKP-C, Erdalová jim umožnila vstoupit do přísně střežené budovy. Dopadena byla v Belgii, která ji odmítla vydat. Podařilo se jí dostat na svobodu. Obvinění z vraždy byla zproštěna v roce 2008, ale v roce 2017 byla shledána vinnou ze spolupachatelství.

Z Evropy přišlo podle tureckého listu Daily Sabah do Islámského státu asi 2000 lidí, což je méně, než se obvykle tvrdí. Tolik jich mělo podle OSN pocházet jen z Francie. Podle studie skupiny Egmont jich v Sýrii přežilo z 2000 asi 500 a mají asi 700 dětí. Nejvíce jich pochází z Francie, Německa, Belgie, Nizozemska a Švédska. Daily Sabah připomněl, že ze všech zemí NATO bylo Turecko nejvíce postiženo útoky členů Islámského státu. Vyžádaly si životy více než tří set tureckých občanů.