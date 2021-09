Tálibán skryl část studentek za plentu

Podle jednoho z afghánských univerzitních profesorů by umístění chlapců a dívek do oddělených tříd bylo velmi obtížné. „Nemáme dostatek vy­učujících žen ani tříd, abychom dívky oddělili,“ řekl. Zároveň připomněl: „Ale to, že (Tálibán) umožňuje dívkám chodit do škol a na univerzity, je velký pozitivní krok.“