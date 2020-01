Sulejmáního tělo dorazilo do Íránu, začaly tři dny pietních akcí

Na rakev s ostatky generála čekaly tisíce truchlících lidí v černém. Během neděle má být tělo převezeno do šíitského posvátného města Mašhad na severovýchodě země, odtud v pondělí do Teheránu a v úterý pak do rodiště Kásima Sulejmáního do města Kermán, kde by měl být pohřben.