Saúdové zveřejnili záběry poničené rafinérie. Pentagon vyzývá spojence k tlaku na Írán

Armaco uvedlo, že v méně postiženém Churajsu by se měla produkce plně obnovit do konce září. Už dováží zařízení z USA a z Evropy na obnovení poškozených částí, řekl manažer společnosti pro oblast jihu. Jeřáby už postavily dva stabilizační sloupy a zařízení pro separaci ropy a plynu.

„Opravdu ukázali, jak by to mohlo být oslabující,“ uvedl k dopadům útoků mluvčí Pentagonu Jonathan Hoffman. „Byl tam velký počet vzdušných projektilů, bylo to sofistikované a mělo to dramatický dopad na globální trhy,“ zhodnotil mluvčí podle televize CNBC útok na dvě saúdskoarabské rafinérie. Dodal, že útok problém „internacionalizoval“.