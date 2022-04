Ruskám v Dubaji Chanel neprodal kabelky. Mstily se nůžkami

Svou zkušenost z Dubaje popsala Liza Litvinová, ruská interiérová designérka a influencerka, jež má tisíce sledujících na sociálních sítích. „Zuřím. Šla jsem do butiku Chanel v Mall of the Emirates, chtěla jsem novou kabelku,“ napsala. „Ale neprodali mi nic, protože – a teď se podržte – jsem Ruska!“