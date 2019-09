Pustím do EU milion uprchlíků, vyhrožuje Erdogan

„Říkáme, že bychom jako Turecko měli zřídit bezpečnou zónu, kde můžeme postavit města místo stanových měst tady (v Turecku). Dopravme je (syrské uprchlíky) do bezpečné zóny,” řekl Erdogan, který chce do zóny na severovýchodě Sýrie ovládané kurdskými milicemi YPG přesunout milion syrských uprchlíků.

„Poskytněte nám logistickou podporu a můžeme stavět domy 30 kilometrů od hranice v severní Sýrii. Takto jim můžeme zajistit lidské životní podmínky,” pokračoval Erdogan podle listu Hürriyet. „Naším cílem je, aby se nejméně milion našich syrských bratrů vrátil do bezpečné zóny, kterou vytvoříme podél naší 450 kilometrů dlouhé hranice,“ upřesnil.

Pak začal turecký prezident hrozit Evropě, jak bude postupovat, pokud se jeho plánu nedostane podpory: „Buď se to stane, nebo budeme nuceni zvednout stavidla. Buď nám poskytnete podporu, nebo nebudeme už tuto tíhu nést sami.“ A rovnou se opřel do EU: „Nepodařilo se nám získat pomoc od mezinárodního společenství, konkrétně od Evropské unie.”

Prezident řekl, že je odhodlán v Sýrii vytvořit bezpečnostní zónu, a to i v případě, že se na ní do konce měsíce nedohodne se Spojenými státy.

Turecko se se Spojenými státy začátkem srpna domluvilo na vytvoření zóny, která má sloužit jako bezpečnostní koridor, ve kterém nebudou působit kurdské milice, a současně by se do ní vraceli Syřané, kteří uprchli do Turecka. V Turecku je jich 3,65 milionu.