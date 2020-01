„Panebože, jak se tohle mohlo stát?“ Íránci nic neprověřili a po boeingu jen stříleli

„Na tom, že šlo o chybu, je bizarní nejen to, že to bylo dopravní letadlo letící ve střední výšce, ale také to, že odlétalo z nedalekého letiště v Íránu a opouštělo zemi. Neklesalo a nepřilétalo do země ze zahraničí,“ uvedl Deptula a povzdechl si: „Panebože, jak se tohle mohlo stát?“