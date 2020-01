Nový vůdce Islámského státu není Arab, plyne ze zpráv tajných služeb

Dvě západní zpravodajské služby potvrdily deníku The Guardian, že novým vůdcem Islámského státu (IS) se stal Muhammad Abdul Rahmán Maulí Salbí. Je jedním ze zakládajících členů IS, který dohlížel na globální operace a vedl operace, při nichž se zotročovali jezídové. Vysoký post získal, byť není Arab. Kvůli tomu se však nemůže podle ultraortodoxního pohledu IS stát chalífou.