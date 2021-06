Návrat Osmanské říše? Turecko si nepozorovaně přivlastňuje sever Sýrie

Oblasti jsou připojené do správy sousedních tureckých provincií, napojené na tureckou infrastrukturu a působí v nich turecká pošta. Jde o oblasti, které byly dříve součástí osmanského Turecka.

Jak vypadá turecká pomoc, se ukázalo v půlce března, když se otevřely dvě školy v Tal Abjádu. Ty byly poničené v říjnu 2019 při invazi Ankaře věrné, tureckou armádou vycvičené a podporované vazalské Svobodné syrské armády do oblasti syrského Kurdistánu. Pro město se nyní používá turecký název Gire Spi a spadá pod tureckou provincii Sanliurfa. Otevření školy byl přítomen guvernér turecké provincie Sanliurfa Abduláh Erin.

Narážel tak na vyhnání kurdské milice YPG/SDF, které do října oblast kontrolovaly a vytlačily z ní Islámský stát. Turecko ovšem tyto milice podporované i z USA považuje za teroristické. A při invazi v roce 2019 z oblasti utekli většinoví Kurdové. „Poturčování oblastí Sari Kani a Giri Spi se děje otevřeně. Po invazi je oficiálně spojili s provincií Sanliurfa,“ řekl aktivista Izzedin Salihz z nadace Hevdesti (Synergie) kurdské agentuře Rudaw.

Když se mohly vrátit v říjnu 2017 děti do škol v Al-Bábu, který patřil k baštám Islámského státu, podle agentury Reuters si děti nesly do školy novou učebnici nazvanou Učím se turecky. Muhammad Karaz, který měl tehdy na starosti školství v al-Bábu, přiznal, že se upravily osnovy, podle něj se z nich však jen vyřadila ideologie vládnoucí syrské strany Bass.

Rozhodnutí o výuce turečtiny u dětí ve věku šest až devět let bylo podle něj jednoznačně přijato syrskými pedagogickými pracovníky, protože dvě třetiny obyvatel al-Bábu jsou syrští utečenci do Turecka. Ti se ale vrátili do Sýrie, kde se mluví arabsky.