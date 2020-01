Jo to začátek konce íránského režimu, tvrdí někdejší korunní princ Pahlaví

„Lidé poprvé za 40 let (od íránské revoluce) mají pocit, že mají příležitost. Tentokrát se to velmi liší od situace v roce 2009 a je to hodně jiné než v roce 1997. Lidé už toho mají dost. Generace současných mladých má pocit, že už víc nesnese. Chce mít šanci na lepší budoucnost, chce nastoupit moderní a svobodnou cestu. Jediné, co stojí mezi nimi a svobodným světem, je tamní režim,“ prohlásil Pahlaví.