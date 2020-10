Jak pomohl lockdown v Izraeli? Teprve po třech týdnech začíná pomalu zabírat

„Znamená to, že opatření zabírají,“ řekla Times of Israel Sharon Elraiová z izraelského ministerstva zdravotnictví, ale jedním dechem dodala, že to neznamená, že by měl židovský stát vyhráno. Jde spíš o důkaz, že se země vydala správným směrem. Současná opatření proto zůstanou v platnosti nejméně do poloviny října.