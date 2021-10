Islámský stát nezmizel, Kurdové v Sýrii s ním bojují každý den

K vývoji po vyvrácení samozvaného chalífátu dodal, že Islámský stát po březnu 2019 nezmizel z povrchu zemského. „Lidé by se nemohli mýlit víc. IS si myslí, že to bylo jen utlumení, ne porážka. A nyní jsou zpátky, vystupují ze stínů, aby s námi bojovali. Opět rostou a zase se učí trpělivosti. A nyní to dělají na obou březích řeky (Eufrat),“ sdělil.