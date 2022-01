Íránské revoluční gardy testují útokem v Abú Zabí, kam až mohou zajít

Šlo o nečekaný útok, Emiráty sice jsou součástí arabské koalice vedené Saúdy, která se zapojila do občanské války v Jemenu na straně prezidenta Abda Rabúa Mansúra Hádího.

Ovšem většinu vojenských útoků podnikají Saúdové a role dalších členů je spíše podpůrná, kdy jsou zapojeni třeba do výcviku jednotek. Húsíové taky obvykle ostřelují raketami Saúdskou Arábii.

Byť i Emiráty tvrdí, že za útokem stáli Húsíové, existují o tom pochybnosti, protože by střely musely uletět 1800 kilometrů. Húsíové mají ve výzbroji balistické rakety Burkan-3, což jsou upravené íránské střely Kam, které ale mají dostřel jen 1200 km.

Drony vypálené z Jemenu by také musely letět přes území Saúdské Arábie, která na jihu soustředila právě kvůli střelám Húsíů prostředky protivzdušné obrany, cesta z Íránu je přitom mnohem kratší.

Írán podporuje jemenské vzbouřence nejen dodávkami zbraní, v září 2019 podnikl útoky na rafinérii Saudi Aramco, což prokázala analýza trosek střel. Íránské revoluční gardy jsou také zapojené do útoků na lodě v Perském zálivu.

„Loď byla vydaná až poté, co byla Koreou vyplacena miliarda dolarů. Co je to jiného než státní pirátství,“ dodal.