Exploze cisteren u Abú Zabí si vyžádala tři mrtvé, k útoku se přihlásili Húsíové

Spojené arabské emiráty jsou zapojené do války v Jemenu od roku 2015 a jsou klíčovým členem vojenské koalice vedené Saúdskou Arábií. Ta zahájila útoky proti šíitským Húsíům poté, co obsadili jemenské hlavní město Saná a vyhnali mezinárodně uznanou jemenskou vládu prezidenta Abdar Rabbúa Mansúra Hádího. V roce 2019 SAE do značné míry omezily svou vojenskou přítomnost v Jemenu, ale nadále mají značný vliv na jemenské provládní síly, které vyzbrojily a vycvičily.