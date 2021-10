EU chce znovuotevřít úřad v Kábulu

Brusel v září vyslal do Afghánistánu tým, který měl vyhodnotit proveditelnost záměru. Bez fyzické přítomnosti v Afghánistánu by totiž EU nemohla dohlédnout na efektivní realizaci přislíbeného balíčku regionální pomoci v hodnotě přibližně miliardy eur (25,7 miliardy Kč).

Potvrdila také, že v první fázi by šlo pouze o znovuotevření zastoupení EU. „Členské státy se mohou připojit, ale to je na jejich uvážení,“ podotkla. „Jak jsme opakovaně uvedli, není to známka uznání (vlády Tálibánu). Chceme být schopni lépe pomáhat afghánským lidem, kteří to potřebují, tím, že budeme blíž,“ zdůraznila.