Dvě dávky od Pfizeru s koronaviem spolehlivě zatočí, potvrdili Izraelci

Závěry zatím nejucelenějšího hodnocení izraelské národní očkovací kampaně potvrzují domněnku, že je očkování schopno vytvořit kolektivní imunitu. Dvě dávky vakcíny od Pfizeru už tam dostalo 72 % populace starší 16 let. Pro mladší zatím očkovací látka schválena nebyla.

Studie vychází u údajů za sledovaného období od 24. ledna do 3. dubna letošního roku. Zatímco ještě v lednu přibývalo v Izraeli okolo 10 tisíc nových případů nákazy koronavirem denně, v březnu už to bylo jen několik stovek, a to navzdory uvolnění protiepidemických opatření. Židovský stát očkuje jen očkovací látkou od Pfizeru, účinnost vakcín jiných společností proto studie nezmiňuje.