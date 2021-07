Do Iráku se vrátí Gilgamešova tabulka a tisíc dalších ukradených památek

Klínopisná tabulka o velikosti 15,2 krát 12,7 cm stará 3500 let je jednou z nejstarších literárních památek. Zachycuje Gilgamešovy sny.

Tabulka byla v roce 2003 nelegálně vyvezena z Británie do USA člověkem, který ji získal od známého jordánského starožitníka. Jak se k němu dostala z muzea, ve kterém se před vpádem spojenců do Iráku vzácná památka světové kultury nacházela, není jasné. Od té doby několikrát změnila majitele, Hobby Lobby ji koupilo v aukci v roce 2014 za 1,67 milionu dolarů.

Zabavení představuje důležitý milník na cestě k navrácení tohoto vzácného a starobylého mistrovského díla světové literatury do země jeho původu.

V roce 2019 ji v Muzeu bible zajistili američtí agenti z imigračního a celního úřadu. Oprávněnost zabavení potvrdil soud. „Zabavení představuje důležitý milník na cestě k navrácení tohoto vzácného a starobylého mistrovského díla světové literatury do země jeho původu,” řekla americká prokurátorka Jacquelyn Kasulisová. Hobby Lobby oznámila, že verdikt přijímá.

Nazim označil návrat ukradených artefaktů za velkou událost: „Je to největší návrat památek do Iráku.” A vyjádřil naději, že se v blízké budoucnosti podaří do země vrátit i další památky včetně těch, které se nacházejí v Evropě.