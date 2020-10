Čísla z Izraele po lockdownu se s Českem vůbec nedají srovnat

Zatímco Česko má za sebou rekordní neděli co do počtu nově nakažených, čísla z populačně srovnatelného Izraele jsou výrazně nižší a židovský stát si může dovolit postupně uvolňovat přísná restriktivní opatření. Izraelský lockdown si nicméně vyžádal velké ekonomické škody, do ulic vyšlo mnoho lidí, kteří přišli o práci nebo o živnost.