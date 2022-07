Biden dorazil do Izraele. Cílem cesty je posílení obrany regionu

Biden je za půlstoletí své politické kariéry v Izraeli podesáté, ovšem jako prezident poprvé. Je přitom o šest let starší než Izrael, který byl založen v roce 1948, a setkal se s každým izraelským předsedou vlády od chvíle, co byl poprvé zvolen senátorem za stát Delaware. Poprvé jednal s Goldou Meirovou, která byla jedinou ženou, jež stanula v čele izraelské vlády, a byla zároveň jednou z nejvýraznějších političek 20. století.

„Řeknu to znovu, nemusíte být Žid, abyste byl sionista,” řekl americký prezident a poznamenal, že pouto mezi Izraelci a Američany jde do morku kostí. Šéf Bílého domu také v projevu přislíbil bojovat s antisemitismem.

Prezident Herzog o Bidenovi hovořil jako o skutečném příteli a silném podporovateli Izraele. Podle listu The Times of Israel také naznačil, že se v příštích dnech očekávají prohlášení týkající se rostoucích vazeb mezi Izraelem a Saúdskou Arábií, a označil Bidenovu cestu za „cestu míru z Izraele do Saúdské Arábie”.