Arménský Boeing 737 skončil v Íránu. Prý ho vrátí

Cesta stroje byla skutečně podivná. Z Tallinnu, odkud odstartoval 19. února dopoledne, zamířil na Ukrajinu do Hostomelu. Tu však přeletěl a pokračoval až do bulharské Varny, uvedl server Simple Flying. Už to je zvláštní, protože od loňského 9. prosince nesmí do EU létat žádná letadla arménských aerolinek. Cestu se podařilo vystopovat na základě odpovídače stroje.