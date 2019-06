Novinky, ČTK

„Ve svém vzkazu Trump řekl, že je proti válce proti Íránu a že chce s Teheránem jednat o různých tématech. Dal nám krátký čas na odpověď, ale Írán v okamžité reakci sdělil, že o této věci musí rozhodnout nejvyšší vůdce (ajatolláh Alí) Chameneí,“ sdělil agentuře Reuters jeden z íránských představitelů.

Druhý íránský představitel dodal: „Dali jsme jasně najevo, že vůdce je proti jakýmkoli rozhovorům, ale že mu vzkaz bude předán, aby rozhodl. I tak jsme ale ománskému zástupci sdělili, že jakýkoli útok na Írán bude mít regionální a mezinárodní důsledky.“

Americký F/A-18E Super Hornet z perutě VFA 103 Jolly Rogers přistává na lodi USS Abraham Lincoln.

FOTO: Reuters

Trump ve čtvrtek večer schválil útok na Írán. Krátce poté, co byl zahájen, ho zase zrušil. Letadla už přitom vzlétla, aby zaútočila na radary a odpalovací rampy, ale žádná munice nebyla svržena ani odpálena. [celá zpráva]

Důvody, proč to Trump udělal, nejsou jasné. Spekulovalo se o tom, že mohl změnit názor, nebo akci provázely logistické nebo strategické problémy. Je však možné, že k tomu přispěla íránská odpověď.

Informace agentury Reuters dávají větší váhu vyjádření moderátora televize Fox News Seana Hannityho. Ten ve svém čtvrtečním večerním programu říkal, že by Trump měl brzy vyhlásit válku Íránu. Pravil, že pokud jsou mullové dost chytří, rychle se chytnou mizející šance na vyjednání míru, jinak by je Trump měl „vybombardovat do pekla“. Fox News je stanice Trumpovi výrazně blízká.

Spor o místo sestřelu



Konflikt kolem sestřelení dronu je provázen sporem o to, kde byl bezpilotní stroj zasažen. Íránské ministerstvo zahraničí tvrdí, že Teherán má „nevyvratitelný důkaz“, že letadlo vstoupilo do íránského vzdušného prostoru. Náměstek ministra zahraničí Abbás Araghčí v noci na pátek řekl švýcarskému velvyslanci v Teheránu, že země vznáší protest proti USA. „Trosky dronu byly nalezeny v íránských teritoriálních vodách,“ sdělil Araghčí velvyslanci Markusovi Leitnerovi.

Místo, kde byl sestřelen dron RQ-4C podle amerických údajů. Vyznačeno je místo sestřelu a teritoriální vody Íránu a Ománu.

FOTO: ČTK/AP

„Pan Araghčí vyzval americké jednotky, aby respektovaly námořní a vzdušnou hranici Íránu, není to poprvé, co Američané letěli v íránském prostoru, stalo se to už několikrát,“ stojí v prohlášení ministerstva zahraničí. Araghčí prý velvyslanci řekl, že Írán nechce válku, ale že bude své území proti jakékoli agresi bránit. Leitner slíbil, že vzkaz předá americké vládě. Na pátek byl pozván na íránské ministerstvo zahraničí, kde má obdržet další podrobnosti o incidentu.

Že Spojené státy zřejmě někdy narušují vzdušný prostor Íránu, naznačuje i čtvrteční vyjádření mluvčího amerického velitelství CENTCOM, pod které spadá oblast Blízkého východu. „Žádný americký stroj dnes neoperoval nad území Íránu,“ formuloval svou odpověď agentuře AP mluvčí Bill Urban. [celá zpráva]

Vztahy na bodu mrazu



Vztahy mezi USA a Íránem jsou na bodu mrazu od minulého roku, kdy Trump oznámil, že Spojené sáty odstupují od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015. Následně Washington uvalil na islámskou republiku nové sankce. Teherán v reakci sdělil, že v červenci přestane ustanovení dohody dodržovat, a v posledních dnech zintenzivnil produkci nízko obohaceného uranu a pohoril, že jej bude obohacovat na vyšší úroveň, než je povolená. [celá zpráva] V Ománském zálivu se také stalo šest tankerů terčem útoků. Spojené státy je připisují Íránu. [celá zpráva]

V poslední době USA zvyšují svou přítomnost v oblasti, kam vyslaly letadlovou loď, bombardéry B-52, rakety Patriot PAC-3 i posily. [celá zpráva]