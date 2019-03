Novinky

Mluvčí SDF Adnan Afrín řekl, že se během úterý vzdalo na 3000 bojovníků a jejich rodinných příslušníků a jejich proud neustává. Dodal, že skupina lidí z Baghúzu bude převezena ke kontrole, aby se zjistilo, kdo v ní je.

Lidé začali utíkat poté, co se po nočních bojích v úterý ráno probili příslušníci SDF na okraj stanového tábora, který Islámský stát drží.

„Vstoupili jsme do tábora, ale kvůli odporu jsme se stáhli,“ vysvětlil přerušení postupu velitel SDF u Baghúzu Argiš Dajri s tím, že nechtěl riskovat životy svých mužů. Dodal, že radikálové při obraně používají nejen pušky včetně odstřelovačských, ale také těžké zbraně.

Světlice nad bojištěm u Baghúzu

FOTO: Rodi Said, Reuters

Závěrečná fáze operace byla zahájena poté, co síly SDF dopěly k závěru, že z Baghúzu už odešli všichni civilisté a zůstává tam jen tvrdé jádro několika set bojovníků. [celá zpráva]

Dobytí Baghúzu by bylo milníkem v skoro pět let dlouhé kampani proti IS - znamenalo by, že by samozvaný chalífát ztratil poslední území, které ještě ovládá.

Bojovník SDF u Baghúzu

FOTO: Rodi Said, Reuters

Útěk dalších lidí ukazuje, že se samozvaný chalífát rozpadá. Na poslední audionahrávce, která byla zveřejněna tento týden a má jen půldruhé minuty, podmalovává prohlášení radikála střelba kurdských sil.

Džihádista v ní popisuje, že na Islámský stát útočí „letadla křižáků a kurdští nevěřící“ a vyzývá „bratry v Evropě a na celém světě” k povstání „proti křižákům“.