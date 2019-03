Novinky

Pár sledují britská média, protože nyní 19letá Begumová porodila v zajetí třetí dítě a chtěla se vrátit do Spojeného království, ale britské ministerstvo vnitra ji zbavilo občanství.

Riedijk přiznal, že se zúčastnil bojů, i když říkal, že „nebyl skutečným bojovníkem“, protože mu to prý moc nešlo se zbraní. V tvrdých bojích o Kobani na hranicích s Tureckem na přelomu let 2014 a 2015 byl zraněn. Pak se účastnil bojů v Aleppu.

„Udělal jsem obrovskou chybu. Zahodil jsem roky svého života a toto nebyl můj život. Naštěstí jsem sám nezranil druhé lidi, ale to, že jsem podporoval a připojil se k takové skupině (jako je IS - pozn. red.), je něco, co není přijatelné,“ řekl.

Kamenování ženy

Riedijk popsal hrůzy páchané v samozvaném chalífátu. Zmínil i případ, kdy jeho žena viděla uťatou hlavu. Dodal, že hlava ležela na haldě mrtvých zajatců oblečených ve vojenských uniformách.

„Sám jsem nikdy neviděl stínání, viděl jsem popravené, ale ne samotné popravy. Jednou jsem byl svědkem kamenování. Kamenovali ženu kvůli nevěře. Ale neukamenovali ji k smrti. Vstala a utekla. Poté řekli lidem, kteří házeli kameny: Přestaňte házet. Není povoleno kamenovat ženu, když vstane a uteče,“ vylíčil.

Z další výpovědi ale vyplynulo, že zřejmě nebyl jen divák: „Tak jsme na ni přestali házet kameny a ona unikla. Nechali ji být,” podotkl.

Trojice školaček, která utekla do Sýrie zachycená na letišti Gatwick. Zleva Kadiza Sultanová, Shamima Begumová a Amira Abasová

FOTO: ČTK/AP

Riedijk věděl i o zotročených jezídkách: „Slyšel jsem o jednom Holanďanovi, měl otrokyni. Slyšel jsem, že měla kolem čtyřiceti let. To bylo nejblíž, kdy jsem se dostal k otrokyni.“

Nizozemec vypověděl, že se snažil, aby život dvojice nebyl zasažen děním v Islámském státu. O manželce řekl: „Držel jsem ji v ochranné schránce. Neřekl jsem jí nic o tom,, co se děje, o problémech, kterým jsem čelil, o nebezpečích. Ona jen seděla doma a starala se o domácnost.“

Dodal, že on se snažil dělat vše, aby nasytil ji i sebe, přesto jim dvě děti zemřely na podvýživu. Dělal také vše, aby se vyhnul problémům a nebyl zabit tajnou policií Islámského státu. Tvrdil, že byl sám vyslýchán a mučen kvůli podezření, že je holandský špion, ale o tom podrobnosti neuvedl.

Žádný život v bezpečné schránce

Jeho výpověď o rodinném životě je však v rozporu s tím, co říkala sama Begumová, Reportérovi BBC, který s ní mluvil ještě před setkáním se 27letým Nizozemcem, tvrdila, že poslední čtyři roky byla ženou v domácnosti, což byl také důvod, kvůli kterému do Sýrie utekla.

„Má rodina mi nechtěla pomoci se vdát ve Velké Británii a způsob, jakým Islámský stát ukazoval rodinný život, byl moc hezký - jako dokonalý rodinný život. Říkali, že by se o tebe starali, že by se starali o tvou rodinu. A to byla pravda. Napřed se starali o mě a moji rodinu, ale pak se věci změnily,“ líčila.

V Rakce viděla vyhozenou useknutou hlavu a nijak ji to nešokovalo. „Byla to hlava zajatého bojovníka, byl nepřítel islámu. Myslela jsem pouze na to, co by udělal muslimské ženě, kdyby měl příležitost,“ uvedla. O zabitých rukojmích říkala: „Novináři mohou být také špiony a vstupují do Sýrie nelegálně. Jsou ohrožením bezpečnosti pro chalífát.“

Také přiznala, že pózovala pro plakát pro nábor příslušníků IS. [celá zpráva]

Riedijk na konci rozhovoru pro BBC řekl: „Moc bych se chtěl vrátit do své země, když nyní chápu, jaká jsem tam měl privilegia - privilegium žít tam jako občan. Přirozeně chápu, že mnoho lidí má problém s tím, co jsem udělal a naprosto to chápu. Jsem za to připraven přijmout zodpovědnost, odsloužit si svůj trest, ale doufám, že se budu moci vrátit k normálnímu životu a vychovat rodinu.“

V případě uznání viny by Riedijk strávil ve vězení až šest let. Zatím má občanství, ale nemá pas.

Reportérovi BBC řekl, že pokud uvidí Shamimu, má jí říci, že ji miluje a aby byla trpělivá: „Doufejme, že brzy budeme zase spolu a věci se obrátí v dobré.“

Brzy se však určitě neuvidí, uvedla BBC. Kurdské úřady nemíní pár sjednotit, i když Begumová žije v uprchlickém táboře nedaleko zajateckého Al-Hauf, kde je Riedijk.