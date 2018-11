Novinky

Tým expertů přiletěl do Istanbulu 11. října, tedy devět dní poté, co vešel na konzulát Chášukdží a už z něj nikdy nevyšel.

Analýza kamerových záznamů odhalila, že v týmu byli chemik Abdal Azíz Džanabí a toxikolog Chálid Jahjá Zahrání.

„Tým přijel do Instanbulu ne kvůli tomu, aby osvětlil vraždu, ale aby zametl stopy,“ uvedl zdroj z tureckých bezpečnostních složek. Oba experty označil za čističe. Ti zemi opustili 17. října.

„Jsme přesvědčeni, že tato dvě individua přicestovala do Turecka z jediného důvodu – zakrýt důkazy o vraždě Džamála Chašukdžího, než bude turecké policii umožněno získat povolení k prohlídce,“ dodal zdroj.

Saúdská Arábie původně popírala, že by novinář byl na konzulátu zabit. Až 25. října přiznala, že byl novinář, který přispíval do listu The New York Times a kritizoval saúdskoarabský režim, zavražděn. Stal se obětí plánované vraždy, kterou Rijád označil za svévolnou akci skupiny agentů. [celá zpráva]

Pak Saúdové umožnili i prohlídku konzulátu. [celá zpráva]