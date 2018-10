Němce odsoudili v Turecku za působení v kurdské milici YPG

Turecký soud poslal na šest let a tři měsíce do vězení německého občana Patricka K. za členství v teroristické organizaci. V pátek to uvedla německá média. Podle rozsudku byl členem kurdské milice YPG, kterou Ankara považuje za teroristickou. Dostal stejně vysoký trest, jako Markéta Všelichová a Miroslav Farkas, kteří byli odsouzeni za stejný čin.