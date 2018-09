„Trestní tribunál v bagdádské čtvrti Karch odsoudil k trestu smrti oběšením jednoho z nejprominentnějších vůdců IS, který sloužil jako zástupce Bagdádího,“ řekl Bajrakdar. „Zastával několik důležitých funkcí v IS,” dodal a upřesnil, že odsouzený rodák z Ramádí měl na starosti fatvy a školní osnovy.

Isáví byl v únoru dopaden v Turecku, kam uprchl z Iráku přes Sýrii, když IS přišel o značnou část území. Turci ho vydali zpět do Iráku. Zadržen byl, když se elitní irácká jednotka pronásledující špičky IS za podpory Američanů „infiltrovala do nejvyšších kruhů IS“. Irácká státní televize v květnu informovala, že byli zadrženi vysoce postavení členové IS Saddám Džamíl, Muhammad Kadír, Ismáíl Isáví, Umar Karbúlí a Issám Zaubaj, kteří patřili k nejhledanějším lídrům IS. Údajně se je podařilo vylákat, aby přešli hranice. Informaci tehdy potvrdil také americký prezident Donald Trump. [celá zpráva]

Mezi popravovanými jsou i ženy



Irák odsoudil k smrti několik set radikálů včetně stovky cizinek. Desítky odsouzených už byly popraveny. Další dostali doživotní tresty. Ve středu k nim přibylo devět tádžických žen. Organizace na ochranu lidských práv procesy kritizují kvůli vysokému počtu absolutních trestů.

Západní země však nežádají vydání svých občanů, kteří se přidali na stranu IS a nechávají jejich osud na verdiktech místních soudů.

V roce 2014 se příslušníkům IS podařilo získat kontrolu nad polovinou Sýrie a třetinou Iráku. O tři roky později přišel IS prakticky o veškerá území, včetně hlavních bašt - iráckého Mosulu a syrské Rakky. Bagdád loni v prosinci ohlásil definitivní porážku IS, radikálové v zemi ale dál páchají krvavé útoky.

Koncem srpna IS zveřejnil po téměř roce první zvukovou nahrávku, na níž hovoří vůdce organizace abú Bakr Bagdádí, o jehož smrti se dlouho spekulovalo.