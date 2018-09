„Syrský prezident Bašár Asad nesmí nerozvážně zaútočit na provincii Idlib. Rusové a Íránci by udělali vážnou humanitární chybu, kdyby se této potenciální lidské tragédie účastnili,” napsal v pondělí místního času na Twitteru americký prezident s tím, že by při vojenské operaci mohly zahynout stovky tisíc lidí. „Nedopusťte to!” vyzval.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen!