Erdogan při slibu před stranickými představiteli i zahraničními hosty, mezi nimiž EU zastupovali jen bulharský prezident, bývalý italský premiér Silvio Berlusconi a bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, prohlásil: „My jako Turecko a turecký národ začínáme zde za vaší přítomnosti nový start. Provedeme velké změny v každé oblasti od makroekonomické rovnováhy po investice, abychom udělali z Turecka jednu z deseti největších ekonomik na světě.“

List The New York Times podotkl, že turecká ekonomika je sice stále jednou z nejrychleji rostoucích, loni činil růst HDP 7,4 procenta, ale lira ztratila od počátku roku skoro pětinu své hodnoty vůči dolaru a inflace v červnu činila rekordních 15,4 procenta, když nepomohlo ani květnové zvýšení úrokových sazeb z 13,5 na 16,5 procenta.

Ministrem financí zeť, konzervativní ekonomové odstaveni



Úkol stabilizovat měnu a zkrotit inflaci Erdogan, který je odpůrcem vysokých úrokových sazeb, však ale nesvěřil žádnému finančnímu expertovi, ale bývalému ministrovi energetiky, svému švagrovi Beratu Albayrakovi, který si vzal jeho dceru v roce 2004. Albayrak má sice titul MBA v oblasti finančního managementu z newyorské univerzity Pace, ale makroekonomice se nevěnoval, řídil holding Calik.

Jeho nominace znejistila finanční analytiky i zahraniční investory, kteří nejsou přesvědčeni o zdraví turecké ekonomiky. Během kampaně Albayrak opakoval Erdoganova tvrzení, že liru potápí „operace, které mají původ v zámoří“, s cílem svrhnout vládu. Investoři v tom vidí projev přehřáté ekonomiky a megalomanských infrastrukurních plánů.

Jejich obavy umocňuje odstavení ministrů, kteří měli ekonomické zkušenosti. Vicepremiér Mehmet Şimşek, který pracoval v bance Merrill Lynch, nemá v nové administrativě žádný post a bez funkce skončil i bývalý ministr financí Naci Agbal, který měl dobré vztahy s investory v Londýně a v New Yorku, které dokázal uklidnit. Oba zastávali v ekonomice konzervativní názory.

Inan Demir, který má v bance Nomura na starosti rozvíjející se trhy, pravil, že odchod Şimşeka a Agbala značí, že „hlasy které volaly po zvýšení úvěrových sazeb, tu už nejsou“. „Jejich zapojení by znamenalo přikývnutí trhům, signalizovalo by, že Erdogan bere v potaz obavy trhů,“ dodal. Ještě jasněji se vyjádřila Nora Neuteboomová z nizozemské banky ABN Amro: „To není to, v co jsme doufali. Trhy čekaly na jmenování kabinetu a signál je jasný - není nakloněn trhům, ale spíš je nakloněn Erdoganovi.“ Lira po zveřejnění jmen dále oslabila, nyní se dolar prodává za 4,75 liry.

Žádné velké změny



Většinu nového kabinetu tvoří úředníci, viceprezidentem je Fuat Oktay, který studoval v USA a jenž pracoval jako tajemník premiéra, než byla jeho funkce po nynějším přechodu k prezidentskému systému zrušena. Ministrem zahraničí zůstal Mevlüt Cavusoglu a ministrem obrany se stal bývalý náčelník generálního štábu Hulusi Akar.

„To znamená, že tu bude převažovat kontinuita nad změnou,“ uvedl ředitel Marshallovy nadace v Ankae Ozgur Unluhisarcikli. Zdůraznil, že Erdogan bude držet věci ve svých rukou.

Podivná společnost



Hosté na inauguraci představovali bizarní společnost, která ukazovala, kde se Erdoganovo Turecko ocitlo. Nejvýznamnějším hostem byl ruský premiér Dmitrij Medvěděv. Z Ameriky přijel jen venezuelský prezident Nicolás Maduro, Spojené státy zastupoval jen chargé d’affaires Philip S. Kosnett. Z arabských zemí přijel jen katarský emír, zato byli přítomni prezidenti Súdánu, Čadu, Somálska a Pákistánu. Představitelé opozice nebyli přítomni.