Dolar se v úterý prodával za 4,66 liry, přičemž ještě minulý týden byl za 4,42 liry. Ve středu pokles liry dále pokračoval, dolar se prodával i za 4,81 liry, informovala agentura Bloomberg.

Agentura Fitch ve svém prohlášení ze začátku týdne uvedla, že „vyjádření tureckého prezidenta zvýšila pravděpodobnost, že se nezávislá politika a její předvídatelnost po červnových volbách dostanou pod tlak“.

Ratingová agentura reagovala na vyjádření Erdogana v Londýně. Tam turecký prezident minulý týden zopakoval před investory svůj neortodoxní pohled na úrokové sazby. Ty by podle něj měly zůstat nízké navzdory vysoké inflaci. Právě zvýšení úrokových sazeb se obvykle používá ke zkrocení inflace. Turecký prezident současně řekl, že po svém zvolení bude klást větší důraz na měnovou politiku.

„Hlubší eroze nezávislosti měnové politiky by mohla dále zvýšit tlak na úvěrové hodnocení Turecka, zejména když by přispěla ke zhoršení makroekonomického prostředí nebo k podkopání věrohodnosti ekonomické politiky a obchodního prostřední v zemi,“ uvedla agentura Fitch ve svém varovném vyjádření.

Obavy analytiků i opozice



Významný turecký ekonomický analytik Mahfi Eğilmez, který pracoval na tureckém ministerstvo financí, ještě před úterním propadem vypočítal, že lira ztratila od začátku roku vůči dolaru 19,1 procenta. Varoval, že by se mělo zakročit dříve, než bude pozdě, uvedl list Hürriyet. Inflace je celý letošní rok nad deseti procenty, v dubnu byla 10,85 procenta. Nad deset procent se dostala začátkem loňského roku.

Další významný turecký ekonom Güven Sak, který působil v turecké centrální bance v jejím výboru pro měnovou politiku, uvedl o víkendu, že za deset let lira ztratila k dolaru 70 procent. Varovné je podle něj, že devadesát procent propadu nastalo od roku 2014. Zmínil, že pro propad byl klíčový rok 2007, kdy Turecko ukončilo svůj program reforem, Německo a Francie se vyslovily proti vstupu Turecka do EU a prezidentem se stal člen Erdoganovy strany AKP Abdullah Gül.

Předseda hlavní opoziční Lidové republikánské strany (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu Erdoganta zkritizoval, že nikdy na snížení úrokových sazeb netlačil a nyní to chce udělat: „Říká, že je proti úrokovým sazbám. Říká, že je sníží. Neudělal to 16 let, ale teď tvrdí, že to udělá 24. června.“ Ten den se konají volby.

Zmínil také, co Erdogan sliboval před referendem o přechodu od parlamentního k prezidentskému systému: „Vzpomeňte si, co říkal. Euro oslabí, dolar oslabí a inflace klesne. A co se stalo? Inflace roste a dolar i euro raketově vylétly. Hodnota turecké liry dále padá.“