Novinky, ČTK

Izraelské letectvo zaútočilo na čtyři cíle, mimo jiné na budovy Hamásu na jeho základně a na továrnu na výrobu zbraní. „Izraelské obranné síly podnikly svou misi s cílem zajistit bezpečnost obyvatel Izraele,“ řekl listu Ha´arec mluvčí armády a dodal, že Hamás je odpovědný za jakýkoli teroristický útok vedený z Pásma Gazy, protože tam vládne.

Palestinci vypálené střely, které ve středu poškodily domy v izraelském městě Sderot, nikoho nezranily.

Tento týden se vystupňovalo napětí mezi Izraelem a Palestinci. Při příležitosti oslav 70. let od vzniku Izraele, který Palestinci označují jako nakbu, tedy katastrofu, protože jich muselo mnoho opustit své domovy, bylo v Jeruzalémě otevřeno americké velvyslanectví. To vyvolalo bouřlivé protesty Palestinců, kterých se na hranicích mezi pásmem a Izraelem sešlo na 50 000. Izraelci začali do agresivního davu střílet a zabili 62 lidí. [celá zpráva]

Starší Palestinec upadl poté, co byl zasažen izraelskou palbou (snímek ze 14. května).

FOTO: Khalil Hamra, ČTK/AP

Podle izraelských údajů mezi nimi bylo 24 radikálů, většinou příslušníků Hamásu, ale také několik členů Islámského džihádu. Zemřelo však i nemluvně a invalida.

V úterý, kdy se konaly pohřby většiny obětí, se konala další demonstrace, při které byli zastřeleni dva Palestinci a zraněno dalších 160. Většina zraněných se nadýchala slzného plynu.

Zásah Izraele pobouřil Turecko a některé arabské a africké země. [celá zpráva]

Ankara a Pretoria následně stáhly své velvyslance z Izraele. [celá zpráva]