Novinky

„Rusko slibuje, že sestřelí jakoukoli raketu vypálenou na Sýrii. Tak se Rusko připrav, protože přiletí, budou krásné, nové a sofistikované. Nemělo by ses paktovat s plynovým zabijáckým zvířetem,” napsal Trump na Twitteru. Zvířetem již v předchozích dnech nazval syrského prezidenta Bašára Asada. [celá zpráva]

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

„Naše vztahy jsou horší, než kdy byly, a to včetně studené války. Není k tomu důvod. Rusko nás potřebuje, abychom mu pomohli s ekonomikou, což by šlo velmi snadno. Potřebujeme, aby všechny národy pracovaly společně. Zastavíme závody ve zbrojení?“ napsal šéf Bílého domu v dalším tweetu.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

Podle BBC se předpokládá, že se do případného útoku zapojí i Francie a Velká Británie. Podle listu The Times ovšem britská premiérka Theresa Mayová požaduje po Trumpovi, aby poskytl více důkazů o chemickém útoku. Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že jakékoli údery by měly mířit na syrská chemická zařízení.

Syrská vláda označila podle stanice ABC americké hrozby za lehkomyslné a ohrožující mezinárodní bezpečnost. Ministerstvo zahraničí uvedlo, že hrozby podkopávají vládní úsilí v boji s terorismem. Podle vládní tiskové agentury SANA by Sýrie uvítala spravedlivé, nezaujaté a nezpolitizované vyšetřování, které by očistilo Sýrii od obvinění z využití chemických látek v boji.

Rusko útok nechce



Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová Trumpovy hrozby okomentovala na svém facebookovém profilu slovy: „Chytré rakety mají dopadat na teroristy a ne na zákonnou vládu, která několik let bojuje s mezinárodním terorismem na svém území. Varovali všechny inspektory OPCW (Organizace pro zákaz chemických zbraní), že chytré rakety zničí všechny důkazy o použití chemických zbraní? Nebo jde o to, aby se při úderu chytrých raket rychle zametly stopy po provokaci a mezinárodním inspektorům nezbyly žádné důkazy, které by mohli hledat?”

Ještě před Trumpovým vzkazem odpověděl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na otázku případných amerických úderů na Sýrii. Podle TASSu vyjádřil naději, že se všichni členové mezinárodního společenství zdrží kroků, které „za a) nejsou ničím vyprovokované a za b) mohou destabilizovat i tak křehkou situaci v oblasti.“

Zdůraznil, že Rusko podporuje objektivní vyšetření zpráv o údajné přítomnosti chemických zbraní v Sýrii a že nesouhlasí s verzí mnoha západních zemí, že útok podnikla syrská armáda. Ruští chemici uvedli, že v oblasti, kde mělo k útoku dojít, nenašli žádné stopy po chlóru.

Současná krize pramení z údajného použití chemických zbraní v syrském městě Dúmá ovládaném povstalci. [celá zpráva]

Spojené státy oznámily, že v reakci na údajné použití chemických zbraní zvažují v této občanskou válkou zdevastované blízkovýchodní zemi vojenskou intervenci.

Rusové ale podle agentury AFP ve středu varovali, že by americké raketové údery mohly zničit důkazy o případném použití chemických zbraní.

Rusko zablokovalo návrh USA



Trumpovo varování přišlo poté, co úterní zasedání Rady bezpečnosti OSN nepřineslo žádný výsledek. Americký návrh byl zablokován Rusy, protože by umožnil inspektorům obvinit přímo pachatele útoku, zatímco Rusko trvalo na tom, aby to udělala Rada bezpečnosti, kde má právo veta.

Američané pak odmítli ruský návrh, že vyšetření povede Mezinárodní organizace pro zákaz chemických zbraní, protože ta nemá právo jmenovat pachatele. [celá zpráva]