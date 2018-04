Novinky, ČTK

SOHR v úterý uvedla, že v pondělí večer byla vyhlášena 72hodinová pohotovost. Podle ní se na armádních pozicích a na základnách začala provádět dodatečná ochranná opatření. Pohotovost je vyhlášena na celém území Sýrie i na základnách v týlu.

Podle tureckých sdělovacích prostředků se nachází americký torpédoborec USS Donald Cook, vyzbrojený střelami s plochou dráhu letu tomahawk, ve vzdálenosti 100 kilometrů od syrského pobřeží. Poblíž je i další a stejně vyzbrojený torpédoborec USS Laboon.

Organizace aktivistů Sound And Picture, která působí na východě Sýrie, oznámila, že se z Búkamálu, což je syrský post u irácké hranice, evakuoval íránský personál i členové šíitského Hizballáhu, kteří podporují syrskou vládu.

Postup k americké základně

List Al-Watan v úterý napsal, že syrská armáda postupuje proti radikálům a snaží se zabezpečit oblasti v poušti Badíja jihovýchodně od Homsu. Zmiňuje, že se z Palmýry posouvají jednotky ke Karjatajnu, kde je klíčová křižovatka, a do oblastí jižní Badiji. Pokouší se zablokovat i oblast směrem k Tanfu na irácko-syrské hranici nedaleko Jordánska, kde je americká základna a kde probíhá výcvik syrské opozice.

Syrská armáda se tak připravuje i na možný nástup povstalců od hranic s Irákem a od Jordánska. Ruská bezpečnostní rada podle webu Sputnik uvedla, že kolem Tanfu je 55 kilometrů široký bezpečnostní okruh.

Rusko ruší americké drony

Ruská armáda ruší signál amerických vojenských dronů v Sýrii a vážně tak narušuje operace amerických ozbrojených sil, uvedla v úterý televize NBC News s odvoláním na informované americké činitele. S rušením menších bezpilotních aparátů Pentagonu začali Rusové před několika týdny, když začala syrská armáda osvobozovat Východní Ghútu.

Ruští operátoři podle NBC News narušují nebo blokují signály z navigačních satelitů, které americké drony využívají při orientaci v prostoru. Podle amerických expertů je to operace poměrně snadná, ale může vést až k pádu dronu. Do pozemních stanovišť americké armády navíc napadené drony vysílají chybné údaje o své poloze.

Možnosti USA



Web Axios, který má blízko k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, nastínil, jaké jsou možnosti zásahu v Sýrii, jímž Trump hrozil. Jednou je zopakovat loňský útok proti jedné základně, což ale nezastraší syrského prezidenta Bašára Asada, uvedla Jennifer Cafarellová z Institutu pro studium válek. Dalším je rozšířit útok na více základen s dopředným varováním Rusku. To by mělo větší dopad na Asada, ale jeho spojence by to nezastrašilo. Írán pokračuje v podpoře Asada navzdory izraelským útokům, přičemž při pondělním útoku na základnu T4 u Palmýry zahynulo sedm Íránců. [celá zpráva] Zaútočit i na spojence Asada by mohlo vést k ostré odvetné reakci zejména ze strany Ruska.

List The New York Times uvedl, že nový Trumpův bezpečnostní poradce John Bolton byl v roce 2013 proti tomu, aby Barack Obama na Sýrii zaútočil. Loňský útok na základnu Šajrát po nasazení plynu v Chán Šajchúnu Bolton naopak ocenil. [celá zpráva]

Web Axios uvádí, že Bolton je sice zastánce intervencí, ale nikoli intervencí z humanitárních důvodů. Zahraniční politiku nahlíží podle toho, co přinese Spojeným státům.

Zajímavé je také, jak USA zareagovaly, když po pondělním izraelském náletu na syrskou základnu T4 obvinil Damašek z útoku Washington. Pentagon to sice popřel, ale jeho vyjádření vůči Sýrii bylo velmi umírněné. „V tuto chvíli v Sýrii žádné letecké údery neprovádíme, nicméně situaci nadále pečlivě sledujeme a podporujeme probíhající diplomatické úsilí pohnat k odpovědnosti ty osoby, které mají na svědomí použití chemických zbraní v Sýrii.“ [celá zpráva]