Pokud USA odstoupí od jaderné dohody, budou litovat, varoval íránský prezident

Spojené státy budou litovat, jestliže odstoupí od jaderné dohody s Íránem. Prohlásil to v pondělí íránský prezident Hasan Rúhání, podle kterého by se Washington dočkal íránské odpovědi do týdne. A mohla by být prý silnější, než si Američané myslí. USA hrozí, že odstoupí od mezinárodní dohody s Teheránem v květnu.