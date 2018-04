Syrská televize uvedla, že brzy po půlnoci místního času byly v blízkosti letiště T4 Tajfur slyšet silné výbuchy. Protivzdušné obraně letiště se podle televize podařilo sestřelit osm raket. Na místě jsou zranění a mrtví. Bližší údaje zatím nejsou známy a zahraničním médiím se zatím nepodařilo zprávy ověřit.

Syrská státní média uvedla, že za útokem zřejmě stojí USA. Pentagon to odmítl. „V tuto chvíli v Sýrii žádné letecké údery neprovádíme,” uvádí se prohlášení ministerstva obrany. „Nicméně situaci nadále pečlivě sledujeme a podporujeme probíhající diplomatické úsilí pohnat k odpovědnosti ty osoby, které mají na svědomí použití chemických zbraní v Sýrii,” dodal Pentagon.

Syřané podezírají z útoku Američany, protože prezident USA Donald Trump v neděli v souvislosti s údajným chemickým útokem v Dúmě, který si prý vyžádal 49 obětí, prohlásil o syrském prezidentovi, že „zvíře Asad” draze zaplatí, pokud se potvrdí zapojení syrských sil. [celá zpráva]

Loni po použití nervového plynu v Chán Šajchúnu, ze kterého byla také obviněna syrská armáda, následoval americký úder na syrskou leteckou základnu, při kterém bylo použito na padesát střel s plochou dráhou letu.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...