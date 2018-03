Alex Švamberk, Novinky

„Prohlášení mluvčího tureckého prezidenta prozrazuje skutečné záměry Erdoganovy vlády, vlády, která od začátku syrské krize otevřela hranice své země a umožnila teroristům nelegální průchod do Sýrie a poskytla jim veškeré formy vojenské, materiální a logistické podpory,“ stojí ve vyjádření pro Novinky.cz.

„Sýrie, a to od začátku tureckého vpádu, rázně odsuzuje tureckou agresi, považovala ji za hrubé porušeni principu mezinárodního práva a za neomluvitelný útok na území nezávislého a svrchovaného státu,“ uvedlo velvyslanectví. „Afrín je nedílnou součástí syrského území, syrská vláda a její lid jsou odhodláni bránit suverenitu, územní celistvost a svrchovanost země, vykořenit terorismus a teroristy ze syrské společnosti a znemožnit jakékoliv plány na rozdělení Sýrie nebo okupaci jejího území.“

Sýrie je připravena se obrátit na OSN



Syrská diplomacie pro Novinky dodala, že pokud by Turecko splnilo své hrozby, syrská vláda by na to zareagovala: „Pokud by anektovalo území, Sýrie využije veškeré zákonné cesty, aby bránila své území. Obrátili bychom se na Radu bezpečnosti, která ve své rezoluci 2254 zdůrazňuje zachování územní celistvosti Sýrie. Právo je na naší straně.”

Postupující vojáci Svobodné syrské armády v oblasti Afrínu

FOTO: Khalil Ashawi, Reuters

Ve vyjádření velvyslanectví uvedlo i dopady vpádu turecké armády: „Turecko bombarduje domy civilního obyvatelstva v Afrínu a jeho okolí. V důsledku teto agrese zahynuly stovky nevinných syrských občanů a kolem 400 000 lidí muselo opustit svá obydlí. Turecké jednotky provádějí v oblasti Afrínu etnické čistky za úplného mlčení mezinárodního společenství.“ Počet 400 000 uprchlíků uvedla televize Al-Majadín s tím, že kolony prchajících jsou dlouhé až 15 km.

Velvyslanectví si stěžuje, že turecký postup není odsouzen: „Právem se ptáme - proč panuje ticho? Má snad být členství v NATO omluvou pro chování Turecka?“

Sýrie zareagovala na páteční prohlášení mluvčího tureckého prezidenta Ibrahima Kalima, že turecké jednotky a jimi podporovaná Svobodná syrská armáda ovládly už 70 procent rozlohy oblasti Afrínu a Turecko nemíní oblast vrátit pod správu Damašku. [celá zpráva]