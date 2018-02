Američtí představitelé ve čtvrtek oznámili, že SDF dopadla dva britské radikály Alexandu Amona Koteyho a El Shafeeho Elsheikha, kteří patřili ke čtveřici britských radikálů známých jako „Beatles”. Jejich členem byl i džihádista John Mohammed Emwazí, který několik rukojmí podřízl.

Kotey byl dopaden ve venkovské oblasti u Rakky, řekl vysoký velitel a mluvčí kurdské milice YPG Redir Xelil. YPG tvoří jádro SDF. „Jeho záměrem bylo s pomocí a podporou svých přátel na turecké straně utéci směrem k Turecku,“ řekl Xelil. O druhém zadrženém nesdělil žádné podrobnosti.

Kotey se podílel podle amerického ministerstva zahraničí na mučení rukojmí a Elsheikh jim prováděl waterboarding, předstíraní popravy a taky je křižoval.

Nejznámějším členem těchto „Beatles” byl Mohammed Emwazi, známý jako Džihádista John, který za plamenných projevů podřízl několik rukojmí. Byl zabit v Rakce v roce 2015 při náletu amerického dronu. [celá zpráva]

Posledním členem čtveřice byl Aine Davis, který je vězněn v Turecku. V roce 2015 byl zadržen u Istanbulu a loni byl odsouzen na sedm a půl roku za členství ve vedení teroristické skupiny. [celá zpráva]

Snaha zadržet prchající teroristy



Zadržení dvou brutálních teroristů potvrdilo americká tvrzení, že boj proti zbytkům Islámského státu (IS) neskončil. Podle Pentagonu je potřeba rozprášit poslední uskupení IS a hlavně zabránit členům IS, aby se přemístili jinam. Turecko ovšem odvádí YPG od boje proti radikálům, když proti milici vede operace v syrském Afrínu, protože se bojí kurdských separatistů. [celá zpráva]

Vysoký turecký představitel podle tamního listu Hürriyet ale okamžitě obvinil SDF z protiturecké propagandy. Podle něj je nesmysl, že by radikál z IS měl říci, že jdou do Turecka, protože Ankara dělá všechny kroky, aby eliminovala v zemi radikály z IS. „Není snadné přejít hranici bez povolení, taky je tam zeď,“ řekl a dodal: „Turecko bojovalo s IS všemi způsoby ve své zemi i v zahraničí.“

Zasloužili by bolestnou smrt, říká dcera zavražděného rukojmího



Dcera jednoho ze zavražděných rukojmí Bethany Hainesová řekla BBC, že napřed zprávám o zadržení dvojice nevěřila a cítila jen zmatek: „Nevěděla jsem, co mám cítit a co si myslet. Pak jsem si uvědomila, že je to pravda, že jsou pryč a už nemohou nikomu dalšímu ublížit.“

Neodpustila jim, že jí zavraždili otce, pracovníka skotské charity. Podle ní si zadržení teroristé zaslouží „pomalou, dlouhou a bolestnou smrt“.

„Nejlepší by bylo zamknout je a zahodit klíč. Nikdy by se jim neměl povolit návrat do společnosti, protože budou zase rekrutovat lidi,“ upřesnila. Jejich návrat však nehrozí, evropské země neusilují o vydání svých členů souzených za teroristické činy spáchané na Blízkém východě. Podle zpráv listu The New York Times byli Elsheikh a Kotey zbaveni britského občanství, i když to britská vláda odmítla komentovat.