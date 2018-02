Hrozí ji za to až trest smrti, pravděpodobnější je ale mnohaleté vězení. Ve středu o tom informoval server Samaa.tv.

Tereza H. je v současné době ve vyšetřovací vazbě v pákistánském Láhauru. [celá zpráva]

Má obhájce, dostalo se jí asistence českého konzulárního úřadu a Pákistánci ji dovolili zavolat domů. Ve středu Češka stanula před soudem, který jí o dalších osm dní, tedy do 15. února, prodloužil vazbu.

Vyšetřování případu pákistánskými celníky podle mluvčí českého ministerstva zahraničí Ireny Valentové stále pokračuje. "Dokud nebude ukončeno, tak nebude stanoven ani termín soudu, který by měl posuzovat vinu, případně stanovit výši trestu,“ uvedla.

Video

V Pákistánu zadrželi Češku s devíti kilogramy heroinu

Soudnímu jednání je podle Valentové vždy přítomen zástupce české diplomacie, který sleduje, zda jednání probíhá podle mezinárodních standardů.

Spolupráce by jí mohla pomoct



Češka od začátku spolupracuje s vyšetřovateli. Členy gangu, jenž heroin pašoval, vyšetřovatelům vyzradila, což by jí spolu s přiznáním mohlo posloužit jako polehčující okolnost. [celá zpráva]

Na to, že by se v dohledné době podívala domů, ale může zapomenout. Jak totiž řekla Valentová, Česko nemá s Pákistánem dohodu o výměně vězňů. [celá zpráva]

Osm a půl kilogramu heroinu našli celníci u Češky v kufru. Dívka dříve tvrdila, že o předmětech ukrytých v zavazadle věděla, netušila však, že jde o heroin. [celá zpráva]

Zadržená Tereza H. FOTO: repro Daily Pakistan

Pákistánští celníci Češku zadrželi poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtamtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat dále do Irska.

Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle české diplomacie zpravidla neuplatňuje vůči cizincům