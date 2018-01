Německo hrozí Turecku kvůli invazi do Afrínu

Turecko oznámilo, že při ofenzivě do syrského Afrínu už „neutralizovalo“ 260 příslušníků kurdských milicí YP, příslušníků Strany kurdských pracujících PKK a také Islámského státu. Kurdové to popřeli s tím, že jsou čísla nadsazená, a obvinili Turky ze lži s tím, že v oblasti nejsou žádní bojovníci IS. Německo Turecku pohrozilo zrušením modernizace tanků Leopard 2.