„Včera jsme viděli pokus napadnout ruské vojáky na základně Hmejmin. Moskva je znepokojena touto provokací teroristů. Ruští vojáci jsou dobře ochráněni mnohoúrovňovými systémy protivzdušné obrany, která i v tomto případě potvrdila svou efektivitu,“ řekla podle TASS Zacharovová a zdůraznila, že útočníci nasadili dosud nepoužité zbraně.

„Znepokojivé je to, že se u teroristů objevily úplně nové zbraně, které jim umožňují podnikat takovéto útoky. Otázkou je, odkud teroristé tyto zbraně získávají,“ zmínila Zacharovová a dodala, že jde o „článek pokračujících provokací, na nichž se podílejí teroristé a radikálové, které zřejmě zinscenovala syrská opozice ve snaze zvrátit pozitivní tendence ve vývoji situace v Sýrii a také vytvořit překážky na cestě k uspořádání Konference syrského národního dialogu v Soči 29. a 30. ledna“.

Zacharovová zmínila rostoucí aktivitu syrské opozice a teroristů, když připomněla povánoční sestřelení syrského letadla československé výroby L-39 Albatros nad provincií Hama přenosnou protiletadlovou raketou: „Fakta ukazují, že podpora teroristických uskupení zbraněmi dosud neskončila.“

Radikálové z IS přecházejí na západ Sýrie



Islámský stát (IS) v Sýrii sice byl poražen, ale provincii Idlib nadále ovládá skupiny Haját Tahrír aš-Šám, jejímž jádrem je bývalá Fronta an-Nusra, napojená na Al-Káidu, k níž se přidaly další radikální salafistické vzbouřenecké organizace. Do Idlibu také uteklo mnoho bojovníků IS.

Tento pohyb ve středu potvrdil Hlasu Ameriky britský generál Felix Gedney z vedení koalice proti IS: „Vypadá to, že se beztrestně pohybují přes režimem ovládané oblasti. Režim buď nemá chuť, nebo není schopen porazit Islámský stát na svém území. Syrský režim selhal, když měl ukázat, že je schopen předejít obnovení IS na své vlastní půdě.“

Přiznal, že západní koalice zaznamenala mnoho Rusy podporovaných operací syrských provládních sil východně od Eufratu: „Ptáme se ale na efektivitu operací.“

Současně popřel tvrzení ruského generála Valerije Gerasimova, který řekl ve středu Komsomolské pravdě, že radikálové z IS jsou cvičeni na základně Tanf u hranic s Irákem. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ale ve čtvrtek upozornil, že nefungují komunikační kanály mezi Rusy a Američany, takže ruské velení nedostává potřebné informace.

Na provincii Idlib útočí syrská armáda, jejíž jednotky v úterý ovládly Tal Asvád, uvedla státní tisková agentura SANA. Armáda provádí také operace v provinciích Hama a Homs, kde upevňují své pozice vzbouřenci i příslušníci teroristických skupin.