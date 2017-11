Bojovníci IS po ztrátě posledního města v Sýrii míří do Libye a Egypta

Islámský stát (IS) ztratil poslední město, které ovládal. Syrská armáda v noci na čtvrtek oznámila, že osvobodila Búkamál u iráckých hranic, i když exilová organizace SOHR tvrdí, že se v obklíčeném městě ještě bojuje. Podle egyptského prezidenta Abdala Fataha Sísího míří bojovníci i funkcionáři IS do Libye a do Egypta.