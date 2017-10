Ahmadínežád podle auditora poškodil národní hospodářství špatnými dohodami o domácím prodeji ropných produktů a o dovozu benzinu. Obchody prováděla NIOC.

Ve funkci byl Ahmadínežád osm let od roku 2005, většina jeho problematických rozhodnutí spadá do druhého mandátu z let 2009 až 2013.

Úřad auditora dospěl k závěru, že se v tomto období do Íránu dovezl benzin a topný olej v množství, které neodpovídalo potřebám a pro které příslušné úřady nevydaly povolení.

Znovu kandidovat nemohl



Dále pak vláda za Ahmadínežádova mandátu nebyla schopna vymoci pro NIOC platby za prodej stlačeného plynu petrochemickým továrnám ani za prodej ropných produktů. Auditorská zpráva uvádí, že vláda neřešila problém včas, takže s dalšími lety narůstal.

Ahmadínežád byl v minulosti kritizován za špatnou hospodářskou politiku a jeho nástupce Hasan Rúhání v kampani v roce 2013 zvítězil mimo jiné i díky slibu, že dá hospodářství do pořádku. Ahmadínežád chtěl kandidovat znovu na prezidentský post v letošních volbách, ale neprošel už v předběžném výběru kandidátů.