„Ze srdce Mosulu oznamujeme vítězství. Oznamuji odtud konec, porážku a zhroucení teroristického státu klamu a terorismu, který vyhlásil z Mosulu Daíš (Islámský stát),” prohlásil irácký ministerský předseda podle agentury Reuters.

„Svou krví, svými oběťmi a svým úsilím jsme osvobodili Irák, jeho půdu a jeho lidi," dodal irácký premiér.

Už v neděli se očekávalo, že irácký premiér vítězství v bitvě o Mosul oficiálně oznámí v projevu k národu. Z toho ale sešlo, protože město ještě nebylo od islamistů zcela vyčištěno.

Vládní síly v pondělí ve druhém největším iráckém městě stále bojovaly proti posledním malým hnízdům islamistického odporu u řeky Tigris. V pondělí ale padly i poslední jádra odporu, což už podle agentury AP potvrdila i Američany vedená koalice.

