Zrušení omezení pro lety z Jordánska oznámil podle BBC šéf aerolinek Royal Jordanian Stefan Pichler. Z Ammánu se létá do tří amerických měst. Z Kuvajtu létají cestující do New Yorku přes Irsko. Omezení bylo zrušeno poté, co američtí představitelé v Kuvajtu prověřili bezpečnostní opatření na tamním letišti.

Přísná protiteroristická opatření, která postihla přímé lety mezi osmi převážně muslimskými zeměmi a USA, zavedly Spojené státy v březnu. Podle amerického nařízení nesmějí aerolinky z vybraných letišť v muslimských zemích pouštět cestující na palubu s elektronickými zařízeními, která jsou větší než běžné chytré telefony.

Přísný režim dál platí pro Káhiru (Egypt), Casablanku (Maroko), Rijád a Džiddu (Saúdská Arábie). Pro Saúdy by mělo omezení přestat platit 19. července.

Nálože podobné bateriím



Od 3. července si už mohli brát notebooky na palubu cestující z Abú Zabí, na které se taky vztahoval zákaz vydaný v březnu. Omezení pak bylo zrušeno i pro celé Spojené arabské emiráty, Katar a Turecko. [celá zpráva]

Od března nesměly aerolinky z vybraných letišť v muslimských zemích pouštět cestující na palubu s elektronickými zařízeními, jejichž rozměr je větší než 16 centimetrů krát 9,3 centimetru krát 1,5 centimetru. Ze zákazu byly vyjmuty chytré telefony a zdravotnické přístroje. Americké úřady nepopulární krok zdůvodnily tím, že by je teroristé mohli využít k útoku. [celá zpráva]

Spojené státy získaly informaci, že teroristé vyvíjejí nálože připomínající baterie do laptopů, které nelze odhalit. Izraelská tajná služba se dostala do počítačů jedné z teroristických buněk v Sýrii, kde nálože vyráběli. [celá zpráva]