"Íránský lid se rozhodl být silný. Naše rakety jsou pro mír a pro naši obranu... Američtí činitelé by měli vědět, že kdykoli budeme potřebovat testovat raketu, tak to uděláme a nebudeme čekat na jejich svolení," prohlásil mimo jiné Rúhání na své první tiskové konferenci po pátečním znovuzvolení do úřadu prezidenta.

Rúhání také prohlásil, že dosáhnout stability v blízkovýchodním regionu nelze bez spolupráce s Teheránem. Víkendový summit v Saúdské Arábii Rúhání označil za show bez konkrétní či politické hodnoty.

Prezident Trump během nedělní návštěvy Rijádu na arabském summitu i v pondělí v Jeruzalémě opět kritizoval Írán za jeho jaderný program a zdůraznil, že "Írán nesmí nikdy mít možnost mít jadernou zbraň". [celá zpráva]

Teherán uzavřel v roce 2015 se šesti mocnostmi, včetně USA za bývalého prezidenta Baracka Obamy, dohodu o omezení svého jaderného programu výměnou za uvolnění dlouholetých mezinárodních sankcí.

Trump dohodu kritizuje a jeho vláda letos uvalila na několik íránských firem a jednotlivců nové sankce. Učinila tak právě po testu íránské balistické rakety.