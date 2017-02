„Musíme proti terorismu, který se snaží zabíjet naše syny a občany, bojovat kdekoliv, tak jsme dali příkazy letectvu útočit na pozice Islámského státu v Husajbě a Bukamalu na syrském území," uvedl Abadí v prohlášení.

Podle zástupce irských bezpečnostních sil Hajdara Sumariho byl podniknut úspěšný nálet na pozice Islámského státu v Abú Kamalu v provincii Dajr az-Zaur, který leží u syrsko-irácké hranice. Letectvo použilo stroje F-16, dodané z USA.

Sumari dodal, že nešlo jen o tento útok. Letadla prý podnikla i další – jako odvetu za poslední pumové atentáty v Bagdádu.

Zdůraznil, že nálety budou pokračovat. Mají připravit půdu pro ofenzívu u iráckého Al-Káimu, který se nachází u syrské hranice. Sumari doplnil, že je možné, že při akci vniknou na syrské území i pozemní vojska, bude-li to nutné.

U Al-Káimu v půlce února útočily irácké F-16 na dům, kde měl jednat s veliteli chalífa Islámského státu abú Bakr Bagdádí. [celá zpráva]

BREAKING: Footage released of the airstrikes conducted by #Iraq’ s Air Force inside #Syria . F-16IQs used. pic.twitter.com/kIGlx7N3ZI

Abú Kamal, kde útočila irácká letadla nyní, se nachází nedaleko přechodu Al-Káim. Islámský stát je v oblasti aktivní, využívá ji pro přesouvání svých bojovníků mezi Sýrií a Irákem.

